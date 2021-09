Ex-BBB Sarah Andrade e Lucas Viana anunciam o fim do relacionamento

Reprodução/Instagram Sarah Andrade e Lucas Viana terminam o namoro

Sarah Andrade veio a público neste domingo (5), por meio de sua rede social, anunciar o fim do relacionamento com o modelo Lucas Viana, o casal assumiu o relacionamento no inicio do mês de julho. A consultora em marketing disse que intensidade define o casal e que, mesmo tão diferentes, viveram um ótimo tempo juntos.

“Esse homem chegou como uma avalanche na minha vida, trazendo muitas emoções. Emoções essas que eu não sentia a muitos anos! Sabe aquele friozinho na barriga de quando a gente tá apaixonada? Então. Eu nem lembrava mais como era isso… e ele chegou e despertou isso em mim. Obrigada por isso Lucas Viana”, escreveu.

A ex-BBB agradeceu ao agora ex-namorado pelo amor, cumplicidade e por ter proporcionado a ela a sensação de se apaixonar novamente, mas que já haviam decidido dar um fim ao namoro há alguns dias.

“Obrigada por chegar com tanto amor, carinho, cumplicidade, respeito, sorrisos… obrigada por me proporcionar todas essas sensações e me apaixonar de novo! Você é luz! Alguns dias atrás nós tínhamos decidido dar fim ao nosso relacionamento… e pensa o aperto no coração que deu?!”, disse.

Você viu?

Sarah descreve a sensação com o termino e que tentaram dar mais uma chance, porém com a diferença de agendas acabaram não conseguindo conciliar.

“Logo ele e eu que passamos anos sem sentir isso por outra pessoa, logo nós que não acreditávamos mais que seria possível viver esse romance de conto de fadas… a gente chorou, se abraçou, se beijou… e decidimos juntos nos dar mais uma oportunidade. Mesmo com agendas e caminhos tão diferentes. Mas por existir uma reciprocidade tão bonita”, continuou.

Embora não estejam mais juntos como namorados, ela afirma que a amizade continua e que deseja levar para o resto da vida. “Acontece que os planos de Deus nem sempre são os mesmo que os nossos. Hoje, preciso dizer que nosso relacionamento chegou ao fim, mas permanece o respeito e a amizade que construímos. Quero te levar pra vida. Sou muito grata por você e por ter me feito tão feliz”, completou.