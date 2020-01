Ex-BBB revela que “ficou” com Cauã Reymond e namorou Junior Lima

Uma das musas da quarta edição do “Big Brother Brasil”, Antonela Avellaneda fez grande sucesso na casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista ao jornal Extra , ela falou um pouco da sua vida após a passagem no reality, dizendo principalmente que na época do reality, recebeu muitos convites de famosos que queriam sair com ela. Um deles, seria Cauã Reymond .

Leia também: Primeiro paredão do “BBB 20” coloca Camarote em xeque

arrow-options Reprodução/Instagram/@antonela_avellaneda Antonela Avellaneda participou do “BBB 4”





“Ele estava gravando uma novela em São Paulo e se hospedou no mesmo hotel em que eu tenho flat, lá em Moema. Daí, a gente se encontrou, ele me chamou e ficamos uma vez. Ele é muito top, muito gato mesmo”, conta, frisando: “Mas ele não estava com a Grazi ainda. Foi antes dela (risos)”, contou. Antonela ainda afirma que o ator pediu seu telefone na recepção do hotel e que eles ficaram quando ele retornou das gravações da novela.

Leia também: “Eu bebo, fujo do controle, faço xixi na cama”, diz Boca Rosa no “BBB 20”

Ainda na entrevista, a argentina afirmou ter vivido um romance com um outro famoso. Trata-se de Junior Lima , irmão da cantora Sandy . Esse namoro ocorreu entre 2005 e 2006.

arrow-options Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Junior Lima já tiveram um affair com Antonela

“Conheci ele quando eu trabalhava na rádio Transamérica, na época. Ele foi lá com a banda dele. A gente deu selinho lá na rádio, de brincadeira, e daí ele me convidou para ir a um show dele. Eu fui e começamos a namorar escondido”, afirmou.

Antonela conta também que o músico era muito ciumento, que o namoro durou apenas três meses e que chegou ao fim por que Noely, mãe de Junior, não aprovava a relação.

“Uma vez, em São Paulo, num show dele, ele ficou com ciúme porque tinha um monte de menino dando em cima de mim. Aí ele me pegou pela mão e me tirou da badala. Foi aí que fotografaram a gente e todo mundo viu que a gente namorava. Namoramos por três meses e terminamos porque a mãe dele não queria que a gente ficasse mais”, disse.

Leia também: BBB 20: namorando Mari, “Jonas 22” quer apagar fama de bem dotado

Apesar disso, ela não poupou elogios a Junior: “Ele foi muito gente boa, atencioso, carinhoso, um homem bem elegante. Fiquei muito feliz porque agora ele está com a família dele. Ele merece. É um menino muito legal e sempre foi muito gentil comigo”.