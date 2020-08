Ex-BBB Renatinha diz estar vivendo de ajuda sem receber pensão alimentícia

Renata Dávila, ex-participante do “BBB” que ficou conhecida como Renatinha, revelou que está precisando de ajuda financeira para conseguir viver, já que o ex-marido, o empresário Humberto Pentagna Guimarães, não está pagando pensão alimentícia para a filha, a pequena Alice de 3 anos. Em entrevista à Quem, Renata disse que está com dificuldades para se manter e mostrou a geladeira vazia.

Reprodução/Instagram Renata Dávila tem medida protetiva contra o ex e está precisando de ajuda financeira, pois ele não está pagando pensão

“Não vejo a hora desse pesadelo acabar, fechar esse ciclo e seguir minha vida em paz. Estou vivendo da ajuda da minha família e empréstimo de amigos porque ele não paga a pensão determinada pelo juiz desde dezembro. Por apenas três meses ele chegou a depositar um valor muito baixo, que não chega a 20% do valor mensal da pensão” disse Renata, sem revelar valores.

Renata e Humberto estavam juntos desde 2014, mas só se casaram há um ano e meio. Atualmente, eles estão esperando o divórcio sair e a ex-BBB vive no apartamento que era do casal. Porém, ela conta que aguarda o ex começar a pagar a pensão para poder se mudar, pois ela não se sente segura morando lá. A loira tem uma medida protetiva conta o pai de sua filha, mas revela que ele já violou essa determinação.

“Ele arrombou a porta com um chaveiro e entrou no apartamento que moro com minha filha. Como tenho uma medida protetiva desde dezembro de 2019, que o impede de se aproximar de mim, me fechei do lado de dentro do corredor da casa com minha filha nos braços, temendo pela minha integridade física. Minha mãe estava no apartamento e pedi para ela trancar o corredor para que ele não entrasse, e eu ficasse segura até a polícia chegar. Ele segurou o braço da minha mãe com força na tentativa de tomar a chave do corredor da mão dela, minha mãe assustada deu um grito, e, com isso, ele a soltou”, contou.

Renata conseguiu a medida protetiva após receber ameaças de Humberto. Ela recebeu um áudio do ex dizendo que iria para a porrada e que conhecia 12 juízes e desembargadores, por isso a antiga esposa não conseguiria ganhar nada na Justiça. A ex-BBB também disse que no começo da relação o empresário não mostrava o lado explosivo, mas foi se revelando ao longo do casamento. A mãe de Alice também considera que foi após ficar sabendo de traições do ex-marido que o relacionamento piorou de vez.

“Depois que casamos, conheci quem ele realmente era. Sempre estressado, de mau-humor, sem paciência comigo. O jeito que ele me tratava dentro de casa era humilhante, sempre me colocava para baixo, me diminuía, ou me ofendia de alguma forma. Eu fui perdendo forças, fui perdendo a minha identidade. Nunca me senti à vontade nem segura ao lado dele, morando com ele”, relatou.

O outro lado

Humberto negou todas as acusações de Renata. Ele disse que nunca foi agressivo e deu uma justificativa para não estar pagando a pensão alimentícia. “Muitas mentiras. Ridículo. Primeiramente, fui casado com ela apenas um ano e seis meses. Comprovo pela nossa certidão de casamento. A decisão da pensão ainda não foi decretada porque estamos discutindo na Justiça. Por isso não sou obrigado a pagar. Não quero mais expor as coisas.

Penso muito no futuro da minha filha. Quero resolver isso o mais breve possível. O que puder fazer por ela sempre farei. Sou um pai presente e atencioso. Nunca cometi nenhum tipo de violência. Tenho a vida absolutamente limpa e cristalina. Quero apenas que a Renata vá para outro imóvel, pois quero vender esse apartamento que fui muito infeliz e virar essa página”, falou à Quem.