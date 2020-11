Ex-BBB reclama das críticas após fotos com biquíni fio dental

Ela perdeu a vaga da ‘Morena do É Tchan’ para Scheila Carvalho, em 1997, mas logo virou dançarina de outra banda baiana, a Gang do Samba, de onde saiu dez anos despois, mas voltou em 2018. Aos 46 anos, Rosiane Pinheiro, que também é atriz, se orgulha de continuar em atividade. “Eu amo dançar e graças a Deus ainda tenho muita saúde e o joelho bom. Por enquanto, eu vou continuando”, conta com bom humor Rosi, que assume só agora estar de bem com o seu corpo.

Reprodução Rosiane Pinheiro

“Eu sempre fui grandona e com corpão. Aos nove anos, as pessoas achavam que eu tinha 15. Sempre tive muita perna e bunda. Na época do concurso, os organizadores exigiram que eu emagrecesse a cada etapa. Eu perdi 15 quilos e tive que manter essa magreza forçada por anos. Passei fome, tomei purgantes e até tive anemia e úlcera. Agora não quero mais saber disso! Me libertei e eu não tenho como ficar esquelética porque eu sou corpulenta. ‘Tenho o corpo da mulher brasileira com pernão e bundão’, diz a eterna ‘Raimunda’ , que nasceu em São Gonçalo, mas se mudou para Salvador aos dois anos de idade.

Frequentemente, Rosiane recebe críticas e também é acusada por se expor demais nas redes sociais. “Não ligo para os comentários maldosos. Hoje, eu me sinto forte e amada.”