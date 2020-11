Ex-BBB Natália Casassola fala que planeja ter “primeiro herdeiro” em 2021

Instagram/Reprodução Nati diz que planeja ser mãe em 2021

A musa da oitava edição do BBB, Natália Casassola , falou sobre os planos de ser mãe no ano que vem. Ela e o empresário Sergio Longhi se casaram no começo do ano.

“Estamos nos preparando para que 2021 chegue nosso primeiro herdeiro. Caso a gente continue em Minas Gerais, já estamos muito bem instalados”, disse a modelo ao jornal Extra . O casal morava em Santa Catarina antes da mudança para Uberlândia.

“A casa tem mil metros quadrados, com 4 suítes, sala e cozinha, dependência para funcionária, sala de TV, lavabo, garagem para 6 carros e uma ampla cozinha gourmet. Piscina, sauna e banheiro completo na área externa”, descreveu Natália.