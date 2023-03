Ex-BBB Lumena Aleluia surge de fio-dental na janela e incendeia o clima

A ex-participante do BBB22 chamou atenção com suas curvas definidas

Lumena Aleluia, que ficou conhecida por participar do BBB22,contribuiu para que a temperatura subisse nas redes sociais nesta semana! O motivo? Através do Instagram, a DJ compartilhou um vídeo em que surge de fio-dental na janela. As informações são do observatório dos Famosos.

Na ocasião, a ex-BBB estava usando um biquíni estiloso composto por top laranja e calcinha branca. No registro, ela aparece de costas, abrindo a cortina e deixando em evidência uma vista maravilhosa. “TBT desse paraíso”, comentou Lumena na legenda do post.

Diante das curvas poderosas da famosa, seus fãs e admiradores ficaram encantados e fizeram questão de deixar muitos elogios para ela. Na rede social, a publicação já recebeu milhares de curtidas.

“Amiga! Que corpo é esse hein!!! Tá demais”, disse Sarah Andrade, ex-colega de confinamento de Lumena. “Se um dia eu já te critiquei, eu não lembro”, comentou um rapaz. “O clima esquentou hein!”, disparou mais um admirador. “Maravilhosa em todos os sentidos”, declarou um outro fã.