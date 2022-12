Reprodução/Instagram Ex-BBB Laís Caldas faz preenchimento no bumbum: ‘Redondinho pro verão’

A influenciadora e ex-BBB Laís Caldas compartilhou com os seus seguidores pelas redes sociais que fez um preenchimento com ácido hialurônico no bumbum. “Bumbum de milhões”, escreveu ela na legenda da publicação.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

A médica publicou um vídeo no Instagram mostrando todo o processo de preenchimento das nádegas com um profissional. “É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum. Utilizamos 60ml, obtendo resultado imeadiato, com duração de até 2 anos. Deixando o meu bumbum redondinho e pronto para o verão”, disse ela.

O objetivo da técnica é levantar o bumbum, deixando aquela “voltinha”, e destacar o contorno inferior. “Não doeu nada”, garantiu Laís.

Segundo ela, o resultado final poderá ser visto daqui 30 dias.

Fonte: IG Mulher