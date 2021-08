Ex-BBB Kerline está fora de “A Fazenda”

Reprodução/Instagram Kerline

Esta humilde coluna havia antecipado que Kerline Cardoso estava negociando com a RecordTV sua participação na próxima edição de ‘A Fazenda’ , que estreia próximo mês. Pois bem. Nos bastidores da emissora, é dado como certo que a conversa da ex-BBB com a emissora não vingou e a loira está de fora da lista de participantes.

Embora Kerline seja personagem muito querida na internet desde que deixou o ‘Big Brother Brasil 21’, a cearense terá que tentar novamente sua entrada no reality rural no ano que vem. Com apresentação de Adriane Galisteu, ‘A Fazenda’ tem sua estreia prevista para o dia 14 de setembro.