Ex-BBB Josy Oliveira morre de AVC aos 43 anos

Divulgação – Josy Oliveira

A ex-BBB e cantora Josy Oliveira morreu em São Paulo por complicações de uma cirurgia na cabeça. A informação já circula nas redes sociais depois que jornal de Juiz de Fora, cidade natal a sister da nona edição do reality da Globo. Segundo as informações da página ‘Juiz de Fora Depressão’ do Facebook.

Josy, de 43 anos, sofreu um aneurisma cerebral no início deste ano e vinha sendo preparada para uma cirurgia, que aconteceu, mas não resistiu. Ela era formada em Psicologia, mas vinha se dedicando a carreira de cantora e chegou a lançar um álbum. Ela deixou marido e um filho.

O marido Daniel Ramos e o filho Matheus deixaram um recado para ela em post no Instagram. “O momento que ninguém espera e ninguém está preparado infelizmente chegou e Deus entendeu que deveria ser agora”, lamentaram. “Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o mais puro amor […] Obrigado pela sua vida que vai permanecer para sempre viva em todos que tiveram a oportunidade de te ter por perto”, diz o texto dos familiares.

O cantor e amigo Thiago Miranda lamentou a mote no Twitter: “Com 43 anos, saudável e belíssima assim como sua família, Josi nos deixa com esse dilema posto. Deus a abençoe, assim como a seus familiares e, especialmente, este garotinho lindo e seu pai que agora tem uma bela e árdua missão pela frente. Sigamos vivendo, nos equilibrando entre o cuidado e o afeto, pois o amanhã (literalmente) ninguém sabe se vai ver”, escreveu ele.

O ex-BBB Tom Siqueira, que viveu um relacionamento com Josy no reality show, também usou as redes sociais para falar da perda da cantora. “Meus mais sinceros pêsames a toda família da Josy, infelizmente Deus a levou. A vereadora Tallia Sobral, de Juiz de Fora, também lamentou a morte de Josy Oliveira no Twitter. “Que notícia triste! Acabei de ficar sabendo sobre o falecimento de Josy Oliveira. Ela fez parte da nossa vida LGBT no People, era nossa cantora aos domingos e sempre muito acolhedora. Guardo com carinho um CD autografado. Um abraço na família e amigos!”, escreveu. Assisa Josy cantando.