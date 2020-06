Ex-BBB Janaina do Mar passa por susto após parto de terceira filha

Ex-participante da décima primeira edição do reality show “Big Brother Brasil”, da Globo , Janaina do Mar passou por algumas provações após o nascimento da terceira filha, Maria Silva dos Santos Xavier, que chegou ao mundo por meio de uma cesariana, na manhã do último dia 29, pesando 2,900 kg e medindo 47 cm.

Divulgação Janaina do Mar





Com uma gestação difícil, considerada de alto risco, devido a um mioma, localizado na parte interna do útero, e pressão alta, a ex-sister, que é casada com o cabeleireiro Márcio Xavier e mãe de Marina Morena, de seis anos, e Natã, de dois, precisou voltar ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-RP), no interior de São Paulo, por conta de fortes dores na região abdominal.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, esse novo período de internação durou exatos 13 dias. Isso porque ela foi diagnosticada com hemorragia grave, insuficiência cardíaca, água no pulmão, eclâmpsia e precisou de transfusão de sangue. Para agravar o quadro, a também atriz e empresária testou positivo para Covid-19 e apresentou sintomas de depressão pós-parto. Felizmente, Jana do Mar venceu parte dessa luta e recebeu alta médica no sábado, dia 13. No entanto, segue em isolamento social, em sua casa, em Ribeirão Preto, também conhecida como “Terra dos Três ‘C'”: chope, café e calor.