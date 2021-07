Ex-BBB Janaina do Mar é vítima de golpe virtual e alerta: “Não depositem nada”

Reprodução/Instagram À esquerda, Janaina do Mar em momento atual; à direita, Jana como uma das participantes do “Big Brother Brasil 11”





Tendo a sua foto utilizada de forma indevida, Janaina do Mar, ex-participante da décima primeira edição do “Big Brother Brasil”, da Globo, fez questão de comunicar a situação e o método utilizado pelos criminosos para os seus conhecidos, para que eles não sejam passados para trás.

É que pessoas próximas à empresária e atriz receberam um recado de um celular diferente, como se fosse dela. No texto, o estelionatário cria desculpas para justificar as “possíveis” transferências: “Boa tarde. Armazenar meu número, este vai ser o meu pessoal, tá?”. Além de denunciar o contato suspeito no próprio aplicativo, Jana reforçou o cuidado.

Reprodução Print do perfil que tem tentado aplicar golpes usando o nome da ex-BBB





“Amores, atenção! Estão se passando por mim no WhatsApp e pedindo dinheiro. É golpe! Não depositem nada, por favor. E quem receber mensagem, denuncie.” Depois, na sequência, sem perder o bom humor, aludiu ao novo sistema de pagamento instantâneo: “Quando precisar de verdade, eu mando o Pix”.