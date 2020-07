Ex-BBB Jana do Mar se submete à cirurgia para retirada de mioma de 17 cm

Divulgação Jana do Mar e o marido, Márcio Xavier

Na tarde desta quinta-feira, poucos dias após o nascimento de sua terceira filha, Maria, a ex-BBB Janaína do Mar se submeteu a uma cirurgia para retirada do útero e de um mioma com mais de 17 centímetros.

Em contato com o iG Gente, Val Góis, assessora da ex-participante do reality show da Globo, afirmou que o procedimento realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi um sucesso e que ele durou cerca de quatro horas. “Jana já está no quarto se recuperando e tem a alta prevista para este sábado”, adiantou a profissional, acrescentando que “agora é repouso absoluto por até 90 dias”.

Ela também encaminhou algumas respostas de Janaína, como “gerar um bebê nessa situação é um milagre”, “os médicos disseram que fedia muito” e “foi difícil, pois, como estava podre, poderia contaminar outros órgãos e evoluir para uma infecção feia”.

No entanto, foi só elogios à equipe. “Incrível. Até o corte que ‘estragaria’ minha barriga, declinaram. Fizeram na cesárea com todo carinho”, detalhou. Por fim, reforçou o pedido de doação de sangue para o HC-RP feito em suas redes sociais.

“O hemocentro está precisando. Você, que pode, venha doar em meu nome, Janaína Silva dos Santos Xavier. Tomei três bolsas e sou grata a cada doador. Fazer o bem custa pouco. Faça sua parte e ajude a salvar pessoas que, assim como eu, precisaram ou precisam de transfusão”.