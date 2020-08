Ex-BBB Gabi Martins participa da primeira live do sertanejo Junior Villa

Reprodução/Instagram Junior Villa e Gabi Martins





Na próxima terça-feira, dia 4, às 20h30, Goiânia será palco da primeira live do cantor e compositor Junior Villa no YouTube, com apresentação de Gabi Martins. Aos 21 anos, o catarinense é uma das grandes apostas do atual cenário sertanejo, assim como a ex-participante do reality show “Big Brother Brasil 20”, da Globo. Entre suas faixas de sucesso estão “Para de Graça”, feat com Mano Walter, “Melhor Trecho”, “Cerveja no Beijo”, “Manual do Amor” e “Coração na Janela”, que, aliás, está entre as mais executadas na região sul do país, nos últimos meses.

No repertório, canções dos três volumes do EP “Ao Vivo e De Boa”, gravado em 2019, que mesclam ritmos presentes na personalidade de Villa, como forró, sofrência e pop. Procurado pela Coluna Marcelo Bandeira, o bonitão, que tem milhões de views na plataforma de vídeo, ótimos números no streaming e é carinhosamente chamado de “Thor sertanejo” por sua semelhança com o astro hollywoodiano Chris Hemsworth, revelou uma inquietante vontade de debutar nessa nova forma de se comunicar.

“Além da participação da Gabi Martins, haverá a de outros convidados. Estou muito feliz e superansioso. Não vejo a hora de chegar terça-feira para dar play e fazer acontecer. Espero que todos acompanhem e curtam, já que considero essa transmissão realmente ímpar. Cenário totalmente a minha cara, e músicas diferentes das que o pessoal está acostumado a ouvir nas lives. Por isso, a expectativa é muito grande”, detalhou o artista, com exclusividade ao iG Gente.