Ex-BBB Gabi lança moda: máscaras transparentes de acrílico são mesmo eficazes?

Agora que máscaras de proteção fazem parte do cotidiano, o desafio tem sido encontrar não apenas máscaras que sejam eficientes como também itens que reflitam nosso estilo e não censurem tanto nossas expressões faciais. Nessa onda, as máscaras transparentes de plástico e acrílico estão ganhando popularidade.

Outro ponto favorável ao uso de máscaras transparentes é a acessibilidade — a transparência permite que os deficientes auditivos consigam fazer a leitura labial tranquilamente.

Máscara transparente pode ser usada, já só o protetor, não

Na semana passada, a cantora e ex-BBB Gabi Martins apareceu no Stories no seu Instagram utilizando uma máscara de acrílico, da qual ela também é garota propaganda, que protege apenas metade do rosto, e muitas pessoas questionaram se é um modelo realmente eficiente para a proteção.

Alguns internautas foram mais incisivos e acusaram a cantora de irresponsabilidade por divulgar algo assim. No Instagram da marca, uma usuária comentou: “Protege? Protege como? As máscaras tem q ficar com o máximo de vedação possível… com a parte superior aberta é a mesma coisa q nada”.

Segundo o infectologista do Hospital Santa Clara Paulo Rezende, os protetores de acrílico são feitos para serem usados por profissionais da saúde em ambientes hospitalares. “A gente tem visto na rua as pessoas achando que os protetores substituem a máscara, mas eles são feitos para barrarem gotículas inclusive de chegarem às mascaras descartáveis que os profissionais utilizam junto com os protetores”, explica.

“As máscaras devem ser adequadas ao perfil de cada face para vedarem o máximo possível a disseminação do vírus, mas os protetores de material duro têm pouca adaptação às curvas do rosto e, além de tudo, não são confortáveis, dói o nariz, o queixo e também dificulta a respiração”, completa o médico.

Só o protetor ou a máscara rígida não são indicados. Se quiser algo manter a boca à mostra, o ideal é optar por máscaras de tecido com plástico ou algum outro material transparente. Elas são completamente vedadas, permitem a respiração no usuário sem precisar tampar a boca. Apenas precisam ser trocadas e higienizadas, no máximo, de quatro em quatro horas como as máscaras de tecido comuns.