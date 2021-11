Ex-BBB faz live de sexo explícito após polemizar com vídeo de beijo grego

Reprodução/Instagram Wagner Santiago tem vendido conteúdo pornográfico na internet





Wagner Santiago, ex-namorado de Gleici Damasceno, campeã do BBB18, entrou de vez para o mundo da pornografia. Depois de ter um vídeo íntimo vazado, no qual aparecia recebendo um beijo grego, ele aproveitou a projeção para aumentar sua base de assinantes e tem promovido conteúdos bastante ousados. O mais recente foi uma transmissão de sexo ao vivo. Ele estava em cena.

A live de sexo explícito rolou no último fim de semana, e depois foi compartilhada na íntegra em seu perfil no OnlyFans. Para acessar o conteúdo, ele cobra uma mensalidade de US$ 15, aproximadamente R$ 82 na cotação desta segunda-feira (15) da moeda norte-americana.





Quando seu conteúdo vazou da plataforma, Wagner ficou bastante irritado e chegou a ameaçar de processar o responsável. Mas pelo visto, acabou desistindo. E desde então passou a postar conteúdos ainda mais eróticos em perfis abertos, como no Twitter.

Leia Também

Fotos com ele excitado e só de cueca são bastante frequentes. Até mesmo ele praticando sexo oral em uma garota é possível ver na rede social, que está aberta a quem quiser ver. Há outros trechos de vídeos e fotos em que ele está todo nu, mas suas partes íntimas são cobertas com efeitos de edição, para atrair os curiosos à página no OnlyFans.

Desinibido, ele chegou até a postar conteúdos mostrando pênis de borracha e um plug anal, dando a entender que tem feito uso dos “brinquedinhos” em si mesmo, sob o pretexto de “quebrar tabus”.

A coluna não assinou a página de Wagner para fazer um relato mais detalhado do conteúdo, mas só de passar pelo Twitter dá pra ter uma noção de que a página no OnlyFans não é enganação, e ele mostra tudo o que os clientes pedem…





As nudes do Cauã eu não sei, já as minhas… https://t.co/d5tmcczuNp pic.twitter.com/hVQWZTk24l — Wagner Santiago (@wagnersantiago) November 10, 2021