Ex-BBB é perseguida por fã e sofre ataques: “Loucura tem limite”

A empresária e ex-BBB Paula Amorim relatou um episódio inusitado com uma fã e que a deixou muito preocupada. Acontece que Paula revelou que um de seus fãs começou a persegui-la após ela dar uma sumida das redes sociais e outros chegaram a acusá-la de supostamente estar traindo o namorado, o também ex-BBB Breno Simões. Segundo a empresária, tudo começou após ela filmar imagens do nascer do sol do quarto de hóspedes de sua casa. A publicação da imagem foi o suficiente para que alguns internautas interpretassem que ela teria dormido fora de casa e que estaria tendo um caso extraconjugal.

Reprodução/Instagram Paula Amorim é perseguida por fãs

“A gente queria desapegar, curtir com amigas, sem ficar na internet. A gente bebeu muitos vinhos, eu, Bruna e Aline, só. Ficamos falando da vida dos outros e eu voltei pra casa de manhã. Foi quando filmei o nascer do sol. Povo falando que não é aqui em casa, mas é, bebê. Normalmente eu filmo o pôr-do-sol, que é na varanda, mas o nascer do sol é no sentido contrário, que é o lado oposto, na janela do quarto de hóspedes”, explicou Paula, que em seguida contou ter recebido uma série de ataques.

“Mensagens bem loucas, como ‘você está dormindo na rua’, me xingando de palavras bem feias, ‘você está traindo Breno’, ‘terminou seu relacionamento’, a gente está acostumado, apesar de ser loucura. Mas hoje as pessoas passaram do limite, porque estão ligando no meu condomínio pra saber se estou em casa”.

Paula revelou ainda que tentaram de todo jeito saber se ela estava ou não em casa. “Ligaram duas vezes, fingindo que tem documento pra eu assinar. Não tem nada pra eu assinar. ‘Paula está em casa?’, ‘ela vai sair?’, ‘ela vai ficar em casa até que horas?'”, contou.

A ex-BBB ainda se mostrou receosa com esse tipo de postura de seus seguidores. “Até a loucura tem limite. Para. Às vezes a gente fica até com medo. Não sei se eu posso sair na rua hoje. Cuida na sua vida, numa boa. Isso não é legal. Passou do limite”.