Ex-BBB é criticada por mulheres por tirar fotos de biquíni na piscina

Reprodução/Instagram Jaquelline





A ex-participante do “BBB 18”, Jaquelline, contou que suas vizinhas estavam falando mal dela em um grupo do WhatsApp. No grupo denominado “Mulheres do Bem”, as elas a criticavam por ela ter tirado fotos de biquíni na área da piscina.





“Recebi uns prints aqui tão nojentos, tão asqueroso!”, desabafou ela em seus stories do Instagram. Depois, ainda nervosa, ela explicou que estava fazendo fotos na área externa de onde ela está morando agora, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Foi então que ela descobriu que ela estava sendo xingada em um grupo de WhatsApp de outras moradoras do condomínio.

“Eu defendo tanto vocês! Não acho justo vir falar tantas coisas horríveis de mim”, disse ela, dizendo que mulheres que fazem isso têm o machismo dentro delas. Nos prints que vazaram, uma mulher dizia que tinha receio pelos filhos e maridos e que “para trair basta um segundo”. Na mesma mensagem ela ainda dizia preservar os valores da família e por isso que estava incomodada.