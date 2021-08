Ex-BBB Dicesar defende Gorete Milagres e critica Carlos Alberto de Nóbrega; veja

Reprodução/Instagram Dicesar Ferreira, Gorete Milagres e Carlos Alberto de Nóbrega





Carlos Alberto de Nóbrega afirmou, em entrevista ao podcast “Mais Que 8 Minutos”, de Rafinha Bastos, que Gorete Milagres foi a “pior colega” de trabalho que já teve. A partir daí, a coisa degringolou. Caracterizada como Filomena, sua personagem mais famosa, a atriz rebateu as falas do comandante do humorístico “A Praça É Nossa”, do SBT.

“Estou exausta e chateada e achei que relatar os fatos com a Filó ficaria mais leve. O vídeo ficou longo, mas foi necessário! Há mais de dez anos, eu ouço inverdades e esta mágoa descabida desse senhor. Isto é abusivo, perverso e violento! Chega! Por favor, Carlos Alberto de Nóbrega, me deixe em paz!”, pediu Milagres nas redes sociais.





Em meio à troca de farpas, Dicesar Ferreira, do “Big Brother Brasil 10”, comprou a briga de Gorete e trouxe à tona questões mal resolvidas, como uma gravação para o dominical de Eliana e a reprovação em um teste que fez para a “Praça”, deixando subentendido que o apresentador “não gosta de gay”. “TV é um antro de mentiras, fofocas e egos”, completou.

Reprodução Print do comentário de Dicesar no Facebook





Procurado, o intérprete da drag queen Dimmy Kieer agradeceu o contato, mas disse que, no momento, não quer falar sobre isso, alegando ter sido “apenas um desabafo”.