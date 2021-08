Ex-BBB Daniel Fontes comemora dois anos de relacionamento com viagem a Maragogi

Divulgação Mari Berbencarsi e Daniel Fontes





Ciente de que conhecer novos lugares é uma das melhores maneiras de celebrar o amor, o jogador de basquete Daniel Fontes, que integrou o elenco da décima sétima edição do “Big Brother Brasil”, da Globo, surpreendeu sua amada, Mari Berbencarsi, com uma escolha romântica e paradisíaca: Maragogi, no litoral norte de Alagoas.





“Renovar as energias é necessário, mas tudo depende de onde se vai. Eu escolhi a Pousada Rangai que atende a tudo isso, proporcionando a seus hóspedes todo conforto e assistência necessária”, começou explicando o atleta, para depois sugerir: “Viva você essa experiência. Vale muito a pena”.

Divulgação Mari Berbencarsi e Daniel Fontes





E ele não falou esse “vale muito a pena” da boca pra fora, não, visto que sua estada no local, situado na praia de Antunes, tem lhes proporcionado aproveitar cada instante juntos. “A nossa paixão maior é viajar a dois, algo que todos os casais deveriam fazer, pois é enriquecedor para uma relação”, revelou ao site.

Divulgação Daniel Fontes e Mari Berbencarsi





Porém, ao contrário do que muitos pensam, a região não apenas se destaca pelas águas cristalinas, mas também proporciona atividades culturais, gastronômicas e passeios de buggy, que, aliás, fizeram a cabeça de Mari. “É um dos programas mais divertidos e quase obrigatórios aos turistas”, disse, citando os da empresa Maragogi, Meu Destino.