Ex-BBB Carol Peixinho posa apenas de topless na praia e fãs piram

Ex-participante do ‘No Limite’ ostenta corpo escultural no Instagram

Carol Peixinho, ex-participante do No Limite, usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) e elevou a temperatura entre os milhares de seguidores ao posar apenas de topless.

Na ocasião, em sua conta do Instagram, a ex-BBB usou um top com argolas de metal e a parte de baixo do bquíni preto puxado até o limite. Cobrindo os seios com as mãos, a baiana esbanjou sensualidade e ostentou o corpaço.

“Vaqueira da Bahia”, escreveu Carol Peixinho, na legenda, traduzido do inglês. Na sequência de cliques, a influenciadora digital apareceu em diversos ângulos e conquistou diversos elogios na publicação.

“Gata!”, elogiou a ex-BBB Gleici Damasceno. “Amei”, “Dona da Bahia”, “Tu é a mulher mais linda”, “A patroa”, “Musa é ela”, disseram outros.

Solteiro, André Marques se declara à Carol Peixinho

Recentemente, Carol Peixinho, que posou apenas de biquíni e exibiu o corpo completamente bronzeado na web, ganhou uma declaração calorosa feita pelo apresentador André Marques, após sua eliminação do No Limite.

Solteiro, o global rasgou elogios à musa, e levantou a torcida dos fãs. “Você é a amiga perfeita , a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo que você quiser ser, porque você decide e o mundo é seu! Voaaaaaaaaaaa… ou melhor: nada, Peixinho… o mundo é seu! OBRIGADO! Deus cuide seu caminho AMIGA Lindaaaaa!!!”, disparou.