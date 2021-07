Ex-BBB Arthur aposta na carreira de cantor e ganha resposta de Projota

Reprodução Instagram Arthur Picoli e Projota

Arthur Picoli, ex-participante do “Big Brother Brasil 21”, resolveu se jogar na cantoria na noite de sábado (17). Em postagem no Twitter ele, que já cogitou posar nu , compartilhou um arquivo de áudio, no qual é possível ouví-lo cantando apenas acompanhado de um violão. Modesto, ele escreveu: “Agora meu pai me deserda haha”.

A música romântica, no entanto, atraiu comentários positivos dos fãs, incluindo de Projota, que durante seu tempo no “BBB 21” considerava Arthur um filho. “Mano! Só vi agora. Gostei, continua! Não vou deserdar, vou aumentar a mesada”, disse o rapper.

Apesar do romantismo todo, Arthur não deu rastros de que esteja em um relacionamento desde que saiu do reality show. Dentro do confinamento, ele se envolveu com Carla Diaz, mas o affair não continuou após o programa.

Agora meu pai me deserda kakakaka pic.twitter.com/EdBh5tK4fA — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) July 18, 2021