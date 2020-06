Ex-BBB Anamara posa de lingerie vermelha e esquenta o clima

Gracyanne Barbosa aproveitou a tarde desta quarta-feira (03) para fazer um treino entre amigos.

Sentindo falta de sua rotina fitness, a musa posou do lado de dois de seus professores e compartilhou o momento de seu “quarentreino” com os seguidores do Instagram. Ela ainda contou na legenda que seguiram todas as normas de higiene recomendadas para evitar o Coronavírus e os seguidores elogiaram a performance.

O clique rendeu quase 30 mil curtidas e os fãs não pouparam comentários para a musa fitness.

“Obrigada por valorizar os profissionais de Educação Física. Te admiro ainda mais”, elogiou uma seguidora. “Até a máscara fica linda nessa mulher”, comentou um segundo.