Ex-BBB Amanda Gontijo curte viagem romântica a Campos do Jordão com o namorado

Reprodução/Instagram Amanda Gontijo





Com o frio e a flexibilização do Plano São Paulo, Amanda Gontijo foi vista circulando por Campos do Jordão neste fim de semana. A influenciadora digital, alçada à fama após integrar o elenco da décima quarta edição do “Big Brother Brasil”, da Globo, viajou acompanhada do amado, o cirurgião plástico Danilo Monteiro. Por lá, eles se hospedaram no Serra da Estrela.

“Mais uma vez neste hotel, que nós amamos! Além de lindo, temático, aconchegante, atendimento exclusivo e, o melhor, fica bem no fervo de Capivari, facilitando muito a nossa ida à vilinha, onde tudo acontece!”, disse, referindo-se ao principal endereço turístico da cidade, que abriga bares e restaurantes em meio às construções com arquitetura europeia.





No entanto, essa não é a primeira vez que o clima de romance é visto entre o casal, não. Quem acompanha a ex-BBB — que foi Miss Divinópolis 2012, em Minas Gerais — pelo Instagram, vira e mexe, é surpreendido por fotos e declarações de amor.

Em uma delas, há a frase: “Nós só temos saudade de momentos que valeram a pena!”, que, aliás, tem tudo a ver com esse retorno deles a Campos. Já outra diz: “O amor não é viver felizes para sempre! Isso só existe em contos de fadas. O amor é saber como enfrentar a vida juntos! E isso, sim, é real”.