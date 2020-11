Ex-BBB Amanda Gontijo celebra um ano de namoro com cirurgião plástico

Assim como Flayslane Raiane, Mari Gonzalez, Ivy Moraes, Marcela McGowan e Bianca Andrade, a Boca Rosa, ex-participantes da vigésima edição do “Big Brother Brasil”, Amanda Gontijo, da décima quarta temporada do reality show da Globo, também colocou o pé na estrada neste fim de semana.





Porém, na contramão das demais sisters, que foram vistas curtindo o domingo ensolarado com piscina e churrasco no Guarujá, litoral sul de São Paulo, a ruiva optou por aproveitar as temperaturas amenas de Campos do Jordão, a apenas 167 quilômetros de São Paulo.

Reprodução/Instagram Amanda Gontijo e Danilo Monteiro





Ao postar uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram, ela não economizou elogios ao charmoso hotel onde se hospedou. “Gente, eu nem estou apaixonada neste Serra da Estrela, né? Além de lindo, supertemático, aconchegante e com atendimento exclusivo. Ele fica localizado bem no fervo do Capivari, facilitando muito os nossos passeios no centrinho da cidade”, ressaltou. A ex-BBB viajou acompanhada do médico Danilo Monteiro, com quem está namorando há um ano e para quem, aliás, dedicou uma legenda especial. “Você é a página mais linda que o destino escreveu na minha vida”, derreteu-se.