Ex-BBB Aline Patriarca diz que colocou 400ml de silicone antes do reality

Baiana falou sobre dificuldades financeiras

Uma das musas o BBB 25, a baiana Aline Patriarca contou que colocou 400ml de silicone nos seios antes de entrar para o reality da TV Globo.

Ao falar sobre seus procedimentos estéticos, ela explicou que “não pensa” em fazer novas cirurgias plásticas:

“Estou muito feliz com o meu corpo. O seio me incomodava. Tenho vídeos antigos nas redes sociais em que eu colocava bola de encher no lugar, e o pessoal achava graça. Tenho 400ml de silicone. Sempre defendi a ideia de fazer aquilo que a gente quer. Foi a única mudança no meu corpo, não penso em fazer mais nada, não”, revelou ela, ao jornal Extra.

A ex-policial também falou sobre a vida da família e as dificuldades que enfrentou quando era criança: “Não chegamos a passar fome, mas tivemos um momento de muita escassez de alimentos. Tínhamos que dividir um pouquinho de comida para cinco”, lembrou.

Ela acrescentou: “Nunca desacreditamos que o melhor estava reservado para nós. Foi de uma importância fundamental vir de uma comunidade, porque sei o quanto é importante dar valor ao que estou conquistando agora”, continuou.

Após a eliminação do BBB 25, Aline ressaltou que sua prioridade no momento é ser feliz:

“Estou vivendo por etapas. Neste momento, estou focada muito na carreira artística. Quero buscar meios de me aperfeiçoar, estudar e melhorar cada vez mais para estar disponível para o mercado. Vou estudar teatro, fazer cursos para me capacitar, ser apresentadora, porque a questão da comunicação é muito forte em mim!”, finalizou.