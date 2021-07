Ex-baterista e fundador do Slipknot morre aos 46 anos

Reprodução Ex-baterista do Slipknot morre aos 46 anos





Joey Jordison, ex-baterista e fundador da banda Slipknot, morreu nesta segunda-feira (26). A família confirmou a morte de Joey, mas não revelou a causa.

Em um comunicado, a família apenas divulgou que ele faleceu dormindo e de maneira pacífica. “Estamos com o coração partido por compartilhar a notícia de que Joey Jordison, prolífico baterista, músico e artista faleceu pacificamente enquanto dormia em 26 de julho de 2021. Ele tinha 46 anos”, diz declaração da família.





A família ainda informou aos fãs que o funeral de Joey será privado e reforçou o carinho de do artista com o mindo da música. “A morte de Joey nos deixou com o coração vazio e sentimentos de tristeza indescritível. Para aqueles que conheceram Joey, entenderam seu raciocínio rápido, sua personalidade gentil, coração gigante e seu amor por todas as coisas familiares e musicais”, completa o comunicado.

Joey foi um dos fundadores do Slipknot na década de 1990 e deixou a banda em 2013 sem divulgar o motivo.