Ex-bailarina do Faustão alfineta Leo Dias ao vivo em programa da RedeTV!

Depois de terminar o relacionamento com a modelo Cintia Dicker, Pedro Scooby resolveu curtir a folia na Bahia. O surfista passou a noite de sexta-feira (21) no Camarote Salvador. Léo Santana agitou o público do Palco Praia, ao lado de Pedro Sampaio e Marcia Felipe.

Em entrevista ao Correio , o surfista disse que está “solteiro e feliz”.

“É minha primeira vez no Carnaval de Salvador! Já me falaram muito, estou animado. Há dois anos, eu cheguei a comprar passagem pra vir. Mas, um dia antes, fez sol em Nazaré (Portugal) e eu cancelei. Mas o Carnaval de Salvador é muito especial. Amanhã (sábado), vou estar no trio de Major Lazer. Só fico dois dias”.