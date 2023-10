Ex-atriz pornô Mia Khalifa defende palestinos: ‘Filmem na horizontal’

Reprodução/redes sociais Mia Khalifa defende palestinos

A ex-atriz pornô e influenciadora digital Mia Khalifa tem causado bastante polêmica nas redes sociais por se posicionar em defesa do povo palestino na guerra contra Israel.

“Se conseguirmos olhar para a situação na Palestina e não ficarmos do lado dos palestinos, então estaremos do lado errado do apartheid e a história mostrará com o tempo”, escreveu ela no Twitter.

Uma das publicações de Mia que mais gerou polêmica foi um tuíte realizado no sábado (7), dia do primeiro ataque do Hamas , no qual ela pede para os “combatentes da liberdade na Palestina” virarem seus celulares e filmarem as ações na horizontal.

“Eu só quero ter certeza de que há imagens em 4k do meu povo quebrando as paredes da prisão ao ar livre em que foram forçados a sair de suas casas, para que tenhamos boas opções para os livros de história que escreverem sobre como eles se libertaram do apartheid”, completou.

Demitida por posicionamento

A publicação fez com que Mia perdesse um contrato com o locutor de rádio canadense Todd Shapiro. Todd respondeu ao post de Mia dizendo: “Este é um tweet horrível, Mia Khalifa. Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor”.

“Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo mesma por não ter verificado se estava ou não a fazer negócios com sionistas. Meu erro”, respondeu Mia.

A influenciadora ainda chamou Todd de “maldito esquisito” e reforçou seu posicionamento a favor da luta palestina. “Eu estou com todas as pessoas que lutam contra a opressão, agora e sempre, faça sua pesquisa antes de implorar por meu investimento em seu pequeno projeto. Sou do LÍBANO, você está louco por esperar que eu esteja do lado do colonialismo”, escreveu.

Mia também rebateu uma publicação da famosa influenciadora digital Kylie Jenner, que defendeu Israel. “Se existe jornalismo de verdade, a próxima pessoa a entrevistar Kylie Jenner pedirá a sua opinião sobre as tensões geopolíticas no Oriente Médio e não quebrará o contato visual até que ela consiga juntar uma frase coerente, uma vez que quer tomar uma posição perante os seus 400 milhões de seguidores”.

Quem é Mia Khalifa

A ex-atriz pornô se tornou famosa no Brasil durante a CPI da Covid , na qual foi citada duas vezes. Antes disso, em 2018, Mia já tinha sido conhecida mundialmente ao afirmar ter sido ameaçada pelo Estado Islâmico por gravar uma cena pornográfica usando um hijab, véu usado por mulheres muçulmanas.

Fonte: Internacional