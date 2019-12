Ex-atriz da Globo posa de lingerie e ganha elogios: “Qual o segredo da beleza?”

A jornalista Gloria Vanique retornou das férias e assumiu o plantão de fim de ano do “Bom Dia SP” no lugar de Rodrigo Bocardi, que está de folga. Nesta segunda-feira (30), a apresentadora caiu na risada com a sequência de gafes que ocorreram no telejornal matinal da TV Globo exibido em São Paulo.

Leia também: Repórter da Globo leva “puxão de orelha” do marido e se retrata ao vivo; assista

arrow-options Reprodução/TV Globo Gloria Vanique, Natália Ariede e Bernardo Bortolotto caem na risada com gafe

Em uma das gafes, Natália Ariede, que dividia o comando da atração com Gloria Vanique , falava sobre a previsão do tempo quando se equivocou em relação ao ano em que estamos. “Como é que vai terminando o ano, gente? Amanhã então, último dia de 2017, vai terminar com bastante calor pouca chance de chuva, pancadas isoladas. Dá para comemorar, celebrar a ceia sem chuva, Gloria”, disse.

Gloria percebeu o erro no ano dito por Natália Ariede e corrigiu a colega. “Último dia de 2019, né? 2017 já passou faz um tempinho”, brincou ela.

Leia também: Atrizes da Globo negam acusação de assédio contra Marcius Melhem

Entretanto, pouco tempo depois, o repórter Bernardo Bortolotto também cometeu uma gafe durante uma reportagem na estação Sacomã. O jornalista anunciava que as catracas do Expresso Tiradentes agora aceitam pagamento com o cartão de crédito ou de débito, mas errou o nome ao vivo.

“Aqui no Expresso do Oriente sabemos que são 200 ônibus para 12 linhas que estão aceitando esse tipo de pagamento…”, contou o repórter. Glória não segurou a risada e alertou sobre o erro.

“Agora eu tive que rir. Depois da Natália em 2017, você me vem com Expresso do Oriente?”, declarou. “Onde vocês estiveram nesse feriado de Natal? Eu não sei por onde vocês passearam”, acrescentou ela.

Expresso do Oriente foi um serviço de trens europeu famoso que já serviu até cenário do livro “Assassinato no Expresso do Oriente”, de Agatha Christie, posteriormente transformado em filme.

Leia também: Ana Maria Braga surge nua e lembra: “Foi um show de horrores”

Calma, ainda não acabou. Depois de gargalhar do equívoco do colega, Gloria Vanique também deixou sua contribuição. Ela se despediu de Bernardo chamando-o de Felipe, mas logo se corrigiu e caiu na risada novamente. “Olha eu chamando o Bernardo de Felipe”, disse a apresentadora do ” Bom Dia SP “. “Está todo mundo doido aqui”, finalizou ela.