Ex-atriz da Globo fala sobre pressões estéticas: “Tive bulimia por 6 anos”

A atriz Monique Curi teve seu último papel na televisão em 2016, quando fez parte do elenco de “Haja Coração”. Atualmente ela mantém o canal no YouTube “Jeito de Ser”, no qual procura ajudar mulheres que lidam com os mesmos problemas pelos quais ela passou. A atriz contou que começou na carreira quando tinha apenas 3 anos, fez diversos comerciais e, aos 17, começou a emendar um trabalho no outro. Nessa época, ela desenvolveu um distúrbio alimentar.

Reprodução/Instagram Monique Curi fala sobre pressão estética

“Foi aí que desenvolvi a bulimia. A pressão por ser bonita e magra virou uma prisão. Desde pequena, a minha maria chiquinha não podia ter um fio fora do lugar que a mamãe já falava: ‘Arruma o cabelo’. Tinha uma necessidade enorme de me olhar no espelho e de ser perfeita. Quando comecei a engordar na minha adolescência foi o caos. Não me dava o direito de ter um quilo a mais. Tive bulimia por 6 anos. E fora da TV, comia para suprir o vazio que sentia”, Monique contou em entrevista à Quem.

Aos 51 anos de idade, a atriz fala que continua vaidosa, mas ainda sente as pressões estéticas sobre si. “Confesso que não me livrei dessa sensação de precisar estar bonita e bem cuidada. Mas hoje lido com mais naturalidade. Estou envelhecendo e gosto de ter a minha idade. Acho importante a gente envelhecer bem e feliz. Me cuido para que eu pareça ter a minha idade, mas estando bem. A beleza para mim hoje está muito mais na felicidade do que na estética”, ela comenta.

Monique também disse que não tem mais pretensões de voltar para a carreira de atriz. Segundo ela, essa é uma área que traz frustrações constantes. “Aos 50 anos, cansei de me frustrar. Não precisava mais disso e vi que poderia fazer outras coisas e ser feliz. Hoje se eu puder ajudar uma mulher que seja com o meu canal, já me sinto realizada. Recebemos muitas mensagens de mulheres me agradecendo e falando que foram transformadas com algum conteúdo do meu canal. Isso me faz feliz. Então, se depender de mim para correr atrás de um papel, nunca mais vou fazer novela”, ela falou e ainda revelou que não incentiva os filhos a serem atores.