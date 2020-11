Ex-atriz da Globo de 15 anos revela que é assediada por homens idosos

A cantora Deborah Blando, famosa por cantar a música “Próprias Mentiras”, trilha sonora de “Laços de Família”, contou que essa canção é muito importante para ela. A artista disse que a letra fala sobre homens que humilham as mulheres, uma situação na qual ela mesma se encontrou quando era mais nova.

Reprodução/Instagram Deborah Blando revela que sofreu abuso de um ex-namorado

“É um tema que eu gosto de falar. Qual foi a mulher que não foi, de alguma forma, julgada, reprimida, abusada? Aconteceu comigo, poucas pessoas sabem”, Deborah Blando revelou. “Tive um namorado muito abusivo que forçava uma barra e também forçava psicologicamente. Mas teve uma noite que ele forçou geral. Falei: ‘por que está me forçando? Sou tua namorada, para.’ Foi uma coisa horrível. Teve um momento que eu tive que empurrar ele e falei: ‘você não toca nunca mais em mim'”, ela continuou.

Deborah disse que foi embora da casa onde viva com ele no dia seguinte, pegou um avião e voltou a morar com a mãe. A cantora disse que o ex ainda entrou em contato com outras pessoas e tentou inverter a história. “Na época eu devia ter denunciado, mas não denunciei. Eu não quis me expor”, conta. A artista diz que hoje teria uma postura diferente, pois não teria mais medo de lidar com a exposição.