Ex-ator mirim de “Páginas da Vida” cresce e esbanja beleza aos 20 anos

Quando ficou conhecido do grande público, era apenas um carismático menininho de 5 anos. “Páginas da Vida”, que está sendo reprisada no Canal Viva, foi o primeiro trabalho de Gabriel Kaufmann, atualmente com 20 anos, na TV. Na época, atuou com Lília Cabral e Marcos Caruso, que interpretavam seus avós.

“Bom demais reencontrar pessoas tão queridas que me ajudaram tanto no início da carreira! Gratidão sempre”, disse ele, em sua página, sobre o encontro virtual com Fernanda Vasconcelos (mãe dele, na novela) e Joana Mocarzel, que interpretou sua irmã. O tempo passou e Gabriel está com pinta de galã. Na web, apesar não postar tanto, compartilha momentos de trabalhos anteriores, viagens e também com a família. É acompanhado por mais de 175 mil fãs.

Depois de “Páginas da vida”, Gabriel Kaufmann emendou vários trabalhos na televisão e no cinema. Fora uma pequena participação em “Amor de mãe”, seu última papel de destaque na telinha foi na temporada 2015 de “Malhação, seu lugar no mundo”, quando fez par com a atriz Lívia Aragão, filha de Renato Aragão.