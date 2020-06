Ex-ator de “Carrossel” fala de pai violento no “Cidade Alerta”

Thomaz Costa , que ficou famoso ao interpretar Danilo na versão de 2013 da novela infantil ” Carrossel “, do SBT , esteve ao vivo no programa ” Cidade Alerta ” nesta segunda-feira (8). O jovem fez uma grave revelação a Luiz Bacci: ele estaria disputando sua fortuna com o seu próprio pai.

Reprodução Tomaz Costa no “Cidade Alerta”





“Desde que eu comecei a trabalhar, a gente fazia presença em festas de crianças, shows, fazia a felicidade das pessoas e inúmeros outros trabalhos, publicidade, dublagem, teatro”, disse Thomaz, que revelou que tem sido difícil lidar com o comportamento do pai. Segundo Bacci , o ator veio ao programa justamente falar sobre esse problema que afeta, sobretudo, a mãe do jovem, que revelou que já apanhou do então marido.

“Minha mãe batalhou a vida inteira para me da tudo o que tenho hoje. Se não fosse minha mãe, me instruindo, eu não seria ninguém. Ver minha mãe sofrendo com um processo mexe muito comigo”, desabafou Thomaz. “A gente não quer nada do que é dele. Ele tá querendo o que é meu e da minha mãe”, completou.

Bacci ainda exibiu um áudio bastante agressivo do pai do jovem, no qual ele gritava e dizia ter direito a metade dos bens da família. Na justiça, ele teria tido causa ganha e agora Thomaz, a mãe e a irmã terão de sair da casa onde moram.

No Twitter, o nome de Thomaz esteve entre os assuntos mais comentados do momento. Muitos internautas ficaram surpresos ao ver o ator no programa de Luiz Bacci .

e no #CidadeAlerta que tão fazendo uma reportagem sobre o Thomaz Costa e colocaram “Danilo do Carrossel”

KKKKKKKKKKKKKKKK?????????? pic.twitter.com/aGo5LKaDRi — ?????????????? ??????????⚠ (@camileycyrus_) June 8, 2020





eu passando na sala // era o Thomaz Costa no cidade alerta pic.twitter.com/flyW7ixCZm — Rafaella$ (@RafaellaRomanow) June 8, 2020





Era pra ser assunto sério, mas o Thomaz Costa está sendo chamado de “Danilo” de Carrosel

Kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Ozs8hZ9oeS — Kiko (@kikofalou) June 8, 2020