Ex-atleta assume ter sofrido depressão após se aposentar das quadras de vôlei

Maiara , da dupla com Maraisa, está de cabelo novo. A cantora sertaneja mostrou no Instagram, nesta segunda-feira, que deu uma renovada no visual.

arrow-options Reprodução/Instagram/@maiara Maiara ficou ruiva e disse que amou o resultado





“Que dó de cortar (o cabelo). Ela (a cabeleireira) fez tudo, o mega hair, a cor. Ela me renovou. Estava precisando”, disse a cantora no Stories. “A Ariel está de volta. A princesa Valente também. Estou apaixonada pelo meu cabelo”, escreveu na legenda das fotos.

arrow-options Reprodução/Instagram/@maiara Maiara está amando o novo visual

A renovação de Maiara acontece em meio aos rumores de término com Fernando Zor . A cantora apagou as fotos com o cantor de seu Instagram.

A cantora também vai fazer um implante de silicone nos seios. A informação foi confirmada pela assessoria de Maiara para a revista Quem . Ela deve tirar cerca de oito a dez dias de férias para fazer o procedimento.