Ex-assessor de Eduardo Bolsonaro tenta recuperar redes sociais

Reprodução/Redes Socias Eduardo Bolsonaro, Paulo Chuchu e Jair Bolsonaro.

Paulo Eduardo Lopes , ex-assessor de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), está tentando recuperar suas contas em redes sociais. Lopes, que também é candidato a vereador em São Bernardo do Campo, acionou o Facebook e o Twitter na Justiça , conforme informações divulgadas pela jornalista Bela Megale. Ele é representado por Karina Kufa , advogada de Jair e Eduardo Bolsonaro.

Conhecido como Paulo Chuchu , o ex-assessor foi atingido pela ação do Facebook que derrubou perfis associados ao uso de contas falsas. Ele procura recuperar seus perfis no Instagram, no Facebook e no Twitter.

A defesa de Paulo alega que as contas do candidato não propagavam fake news e apenas refletiam “sua vida pessoal, suas opiniões políticas, seus gostos e afinidades”. A ação também solicita que as empresas envolvidas lhe paguem R$ 5 mil por danos morais, uma vez que a remoção das contas abalou a credibilidade de Chuchu.