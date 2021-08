Ex-apresentador da Globo revela que negou convite para ‘A Fazenda 13’

Reprodução/Instagram Apresentador nega convite da Record TV





Fernando Rocha, ex-apresentador da Globo, revelou que foi convidado pela Record TV para participar de “A Fazenda 13”, que estreia em setembro de 2021.

O apresentador, que comandava o “Bem Estar” e foi demitido da emissora carioca em 2019, disse em entrevista para Maurício Meirelles que todo ano é convidado para o reality rural. “Todo ano [me convidam]. Saí da Globo há dois anos e fui chamado duas vezes. Acho muito legal, fico honrado”, confessou.





O jornalista ainda contou que os filhos acreditavam eu seu “cancelamento” dentro do programa. “Meus filhos falam: ‘Pai, na primeira festa você vai ser cancelado, vai ser expulso’. Como experiência seria fantástico, mas preciso me soltar de algumas amarras que me prendem a esses conceitos que meus filhos acham importantes (…) Tenho outros compromissos”, completou.

A décima terceira edição de “A Fazenda” está prevista para estrear em setembro. Adriane Galisteu vai substituir Marcos Mion no comando da atração da Record TV.