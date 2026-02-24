Ex acompanhante e atriz pornô revela as dificuldades de sair da cena

No livro recém-lançado, influenciadora conta por que decidiu encerrar o OnlyFans e como a decisão afetou sua vida

A influenciadora e ex-atriz porno Bunnie Xo revelou detalhes sobre a decisão de deixar o trabalho sexual em seu livro de memórias, Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic (Despida: Sem Filtro e Sem Desculpas), lançado em 17 de fevereiro. Na obra, ela explica que abandonar essa fase da vida foi um dos passos mais difíceis de sua trajetória.

Aos 46 anos, Bunnie — cujo nome verdadeiro é Alisa DeFord — conta que a virada começou com o crescimento do podcast Dumb Blonde. Embora nos primeiros anos a monetização tenha sido modesta, o projeto se expandiu até se transformar em um negócio consolidado.

Em 2022, com estabilidade financeira garantida pelo programa, ela decidiu encerrar definitivamente sua conta no OnlyFans e se aposentar “100%” do trabalho sexual.

Mesmo com a segurança financeira, a escolha não foi simples. Casada desde 2016 com o cantor Jelly Roll, Bunnie afirmou que sempre prezou por independência econômica e nunca quis depender exclusivamente do marido. Segundo ela, o próprio artista respeitava essa decisão e reconhecia a importância de ela manter sua autonomia.

Bunnie já havia deixado a carreira como acompanhante anos antes — em 2018, ela criou sua marca pessoal usando recursos que havia acumulado, e dois anos depois encerrou esse tipo de trabalho. No entanto, só em março de 2023 desativou oficialmente o OnlyFans. Em publicações posteriores, ela relembrou que teve medo de abrir mão da renda que obtinha na plataforma, sem saber se conseguiria compensar a perda.

No livro, a apresentadora afirma que, após encerrar essa fase, seu negócio mais que triplicou. Ela diz que encontrou na fé a confiança para seguir um caminho profissional baseado em sua voz e personalidade, e não mais em sua imagem. Bunnie também faz questão de destacar que não condena quem atua na indústria do sexo — a decisão, segundo ela, foi pessoal e motivada pelo desejo de viver uma nova etapa.

