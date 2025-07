Ex-“A Fazenda” diz que se arrepende de lipoaspiração: “Dói e exige muito”

“Achei que precisava”, contou Victória Villarim

Uma das musas do reality A Fazenda 12, a influenciadora Victória Villarim, de 34 anos, contou que se arrepende profundamente de ter feito uma lipoaspiração de alta definição na tentativa de conquistar o “corpo dos sonhos”.

Acostumada a exibir a barriga chapada nas redes sociais, ela recorreu ao procedimento há cerca de 4 anos, e contou que, além de dolorido, percebeu que foi desnecessário:

“Me arrependi do processo. Atualmente vejo que foi desnecessário fazer a lipo. Na época, achei que precisava para ter o corpo dos meus sonhos. Mas hoje, com rotina de treino, alimentação equilibrada, boa suplementação e consistência, eu vejo que conseguiria chegar no mesmo resultado — ou melhor — sem passar por tudo aquilo”, explicou.

Victória acrescentou: “O pós-operatório foi o mais difícil, foi quando bateu o arrependimento real. Dói, exige demais do corpo e da mente. É um processo que desgasta muito. E olhando para trás, percebo que foi desnecessário”, ressaltou.

A influenciadora disse ainda que não pretende fazer novos procedimentos estéticos:

“Não faria outro procedimento. Conquistei um corpo que amo só com foco, disciplina, uma suplementação certa e estilo de vida saudável. Esse, para mim, é o verdadeiro segredo. Quando você toma os suplementos e vitaminas certos, aliados a treino, alimentação e equilíbrio, você transforma o seu corpo — no shape, na saúde, na disposição e na energia. Com esse conhecimento, eu afirmo com toda certeza: não troco minha rotina por nenhum procedimento invasivo”, completou.