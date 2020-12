Ex-‘A Fazenda 12’, Cartolouco já está de olho no ‘BBB 21’: ‘Me chama, Boninho’

Reprodução/Record Cartolouco está na roça com Jojo e Biel





‘ A Fazenda 12 ‘ está chegando ao fim e, com isso, os participantes já eliminados do programa da RecordTV estão confinados em um hotel para fazer uma participação na final do reality show. No quarto, Cartolouco , que já foi jornalista esportivo da Globo , fez um pedido à emissora onde trabalhou.

O ex-peão colocou a música tema do “Big Brother Brasil ” e brincou: “Vou botar a música do Big Brother, fod*-se, tá muito desanimado isso aqui”. “Boninho, ‘ Big Brother Brasil 21 ‘, chama o papai!”, pediu. Rapidamente, o jornalista completou: “Brincadeira, Carelli! É Record!”.

O ‘ BBB 21 ‘ começa já no início de 2021 e já foi adiantado que o elenco será formado por famosos e anônimos. Recentemente, internautas pediram para que Boninho coloque Raissa Barbosa , também ex-‘A Fazenda 12’, no reality show.

Caguei, vou cantar a música do BBB aqui, sim pic.twitter.com/7wyloDuzxa — Cartolouco ? (@Cartolouco) December 8, 2020