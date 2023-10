Evolução da lipo: da retirada de gordura à definição muscular

Divulgação História da lipo mostra como o procedimento evoluiu da simples retirada de gordura até a definição da musculatura

A cirurgia plástica está em constante aprimoramento. O desenvolvimento de novos estudos, técnicas e tecnologias possibilitaram a criação de outras opções de tratamento para as mesmas condições. E isso não poderia ser diferente com a lipoaspiração, o procedimento cirúrgico mais realizado em todo mundo, segundo dados da International Society of Plastic Surgery.

“A lipoaspiração consiste, basicamente, na coleta do excesso de gordura localizada através de uma cânula acoplada a um dispositivo de aspiração. A aspiração da gordura pode ser realizada em diversas regiões, como: abdômen, dorso, braços e pernas. Porém, o procedimento não deve ser encarado como uma maneira alternativa para perder de peso, mas, sim, como uma opção de tratamento para refinar o contorno corporal”, explica o cirurgião plástico Luiz Carlos Carvalho, membro da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS). E a permanência da lipoaspiração no topo do pódio dos procedimentos estéticos cirúrgicos reflete a sua segurança e eficácia no remodelamento corporal.

Um avanço significativo na lipoaspiração foi, por exemplo, na maneira como a gordura é manipulada. “Na lipoaspiração ultrassônica, por exemplo, é utilizado um dispositivo que emite ondas de vibração que emulsificam a gordura, mas preservam os tecidos próximos e diminuem a perda sanguínea”, destaca o especialista. O médico explica também que, hoje, existem várias técnicas e tecnologias que podem ser utilizadas ou combinadas, possibilitando que inúmeros protocolos podem ser adotados.

“Uma queixa que frequentemente acompanha a gordura localizada é a flacidez da pele. Então, uma das opções de tratamento é a realização de jato de plasma após o término da lipoaspiração. Esse aparelho promove a reorganização das fibras de colágeno através do aquecimento e resfriamento controlado dos tecidos”, afirma o cirurgião plástico, que reforça que tudo depende da indicação do cirurgião plástico após uma consulta médica.

As técnicas de lipoaspiração também evoluíram, oferecendo novas possibilidades além da simples retirada da gordura localizada. Um grande destaque nesse sentido é o procedimento conhecido como Lipo HD (High Definition) ou Lipo LAD (Lipoaspiração de Alta definição), no qual a gordura é aspirada de maneira estratégica em áreas que escondem a definição da musculatura (lipoaspiração seletiva).

“Dessa forma, é possível esculpir as transições do corpo e realçar os contornos de maneira detalhada e precisa para conferir à área tratada um aspecto mais definido e atlético”, destaca Luiz Carlos Carvalho, que afirma que essa é uma ótima opção para quem deseja ter um abdômen mais atlético e definido. “Além disso, o grau da definição desejado pode ser alinhado em uma conversa entre paciente e médico, levando em consideração as características individuais, hábitos de vida e composição corporal”, diz o médico. Mas a definição obtida na lipo HD é baseada exclusivamente na lipoaspiração seletiva da gordura e nos enxertos de gordura subcutâneo.

A evolução mais recente é a técnica UGRAFT (lipoenxertia muscular do reto abdominal guiada por ultrassom) que possibilitou o aumento seletivo e customizado dos compartimentos musculares do abdômen, diminuindo a necessidade da lipoaspiração superficial e, consequentemente, as irregularidades, fibroses e alterações na pele. Além do abdômen, o procedimento também pode ser feito nos músculos deltoides (ombro), peitorais, bíceps e tríceps. “Com a técnica, áreas musculares antes inacessíveis agora podem ter melhor definição. E até mesmo os pacientes que não têm uma musculatura muito desenvolvida, agora, conseguem um resultado estético mais natural”, destaca o cirurgião.

A BAPS ressalta que a gordura do próprio paciente não é rejeitada quando aplicada em outra região do corpo, logo as suas aplicações são variadas. “Após ser devidamente tratada a gordura pode até ser injetada em áreas como face, lábios e rugas, com resultados similares ao do preenchedor injetável de ácido hialurônico. A lipoenxertia tem resultados mais duradouros do que o preenchimento, pois apenas parte da gordura é reabsorvida pelo organismo e, além disso, é repleta de células-tronco que contribuem com a qualidade da pele”, afirma o especialista.

Por fim, a BAPS ressalta que, por mais que esses avanços tenham garantido maior segurança e eficiência à lipoaspiração, ainda é fundamental que o procedimento seja realizado por um cirurgião plástico experiente e devidamente certificado para evitar complicações. “Para evitar colocar a saúde em risco, uma boa dica é verificar se o profissional conta com RQE, que é o registro de qualificação de especialidade”, aconselha o Dr. Luiz Carlos Carvalho.

Além disso, vale a pena pesquisar as redes sociais do médico, avaliar sua postura e posicionamento, aprimoramentos, atualizações, cursos e compartilhar experiências com ex-pacientes. E, com as recentes mudanças do Conselho Federal de Medicina (CFM) com relação a publicidade médica, em breve os médicos também poderão divulgar fotos de “antes e depois” e mostrar o dia a dia de trabalho nas redes sociais, algo que é reivindicado pela BAPS desde sua criação, em 2022. “Então, fique atento nas redes sociais do profissional antes de escolhê-lo para realizar um procedimento, mas não se baseie em número de seguidores e curtidas”, finaliza o médico.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher