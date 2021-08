Reprodução: iG Minas Gerais Ever Given volta ao Canal de Suez cinco meses após ter encalhado

O navio Ever Given atravessa nesta sexta-feira (20) o Canal de Suez cinco meses após ter encalhado no principal porto marítimo do Mediterrâneo. A embarcação será acompanhada por barcos de reboque para evitar que o navio encalhe novamente.

O navio, com capacidade de 200 mil toneladas, encalhou no Canal de Suez em 23 de março. Os trabalhos para desencalhar a embarcação duraram seis dias, o que provocou trânsito no Canal responsável por 10% do comércio marítimo mundial.

Após quatro meses parada no Porto de Suez, a embarcação foi liberada depois do pagamento da indenização.

A embarcação passou pela cidade de Port Said, no Egito, na quinta-feira (19) e segue em direção a Singapura para reparos no navio.

O Ever Given foi liberado em julho após o pagamento de US$ 500 milhões. O valor foi pago pela empresa responsável pela embarcação e seguradoras da carga.