Evento terá debate sobre novas especificações de lubrificantes

Divulgação Saber o momento da troca de óleo não tem segredo. Basta seguir a indicação do manual e medir o nível no momento certo

O IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) debate as novas especificações européias para performance de lubrificantes e impactos no segmento automotor nacional. As novas regulamentações européias para a performance de lubrificantes, desenvolvidas pela ACEA (Associação Europeia de Fabricantes Automotivos), terão relevante impacto nos segmentos automotor e de autopeças brasileiros.

Esta será a temática de webinar, gratuito e online, que o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) realizará na próxima quarta-feira (14 de julho), entre 9h30 e 11h30. O evento discutirá e esclarecerá dúvidas sobre estas diretrizes da ACEA , que estabeleceram novos cenários e parâmetros para o desempenho do óleo lubrificante diante das necessidades de motores para ampliação de proteção e designs mais compactos em veículos leves e pesados.

Participam da conferência: Leandro Benvenutti (Gerente de Mercado para Especialidades e Conexão com a Indústria Automobilística na Infineum Brasil ) e Jorge Manes (Relacionamento com a Indústria Automobilística da América Latina na Infineum Brasil).

Serviço Evento: ACEA 2021 – Novas sequências de óleos para motores leves e pesados Data: Próxima quarta (14 de julho) Horário: Das 9h30 às 11h30