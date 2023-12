Evento sobre oportunidades no ramo do biogás e biometano reúne especialistas no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), promoveu, nesta sexta-feira (08), o primeiro evento dedicado ao fomento do biogás e biometano no Espírito Santo, realizado no plenário da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória. A abertura do “Fomento ao Biogás e Biometano no ES” teve a presença do governador Renato Casagrande, além de especialistas da área, autoridades e lideranças empresariais.

O biometano é o resultado de um avançado processo de purificação do biogás que está ganhando destaque como fonte de energia sustentável em um reflexo da preocupação global com as emissões de gases poluentes e seus efeitos. Sua utilização crescente é impulsionada pelo reconhecimento de seus atributos ambientais na redução de gases do efeito estufa (GEE). O biometano, sendo um substituto mais puro do gás natural, é aplicado na geração de energia elétrica e na produção de hidrogênio, por exemplo.

Em sua fala, o governador capixaba, que também preside o Consórcio Brasil Verde, citou a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) no início do mês, em Dubai. “O Espírito Santo quer dar a sua contribuição para a proteção do planeta. Temos um Plano de Descarbonização que está agora em fase de consulta pública. Essa é uma tarefa desafiadora, pois 2050 está longe, mas é importante chegar lá com as metas alcançadas. Vamos montar um comitê de acompanhamento ano a ano das ações”, disse Casagrande.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, o setor guarda grande potencial no Brasil. “O Espírito Santo tem a oportunidade de ganhar ainda mais destaque nacional no setor. Um dos gargalos é a falta de articulação entre esses atores envolvidos. Foi com esse diagnóstico que entendemos que seria importante reunir toda essa gente para conversar através desse evento e acredito que conseguimos dar esse passo importante hoje”, apontou.

O evento contou com outros parceiros importantes como a ES Gás, Ambipar Response e Marca Ambiental. Participaram da abertura a presidente da Findes, Cris Samorini, e o diretor presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Alaimar Fiuza.

O “Fomento ao Biogás e Biometano no ES” é mais uma sinalização do comprometimento do Governo do Estado quando o assunto é enfrentamento às mudanças climáticas e na busca por contribuir com as metas de descarbonização. Além disso, o evento vem logo após a participação do Governo do Estado na COP28.

Na Conferência, o Espírito Santo anunciou a abertura da consulta pública para o plano de descarbonização e neutralização de Gases de Efeito Estufa e o Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN). Além do anúncio da substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis como o etanol, por exemplo, na frota do governo estadual.

