Evento reúne carros clássicos do grupo Chrysler em Águas de Lindoia, SP

Para você que contraiu o vírus da ferrugem, anote na agenda. Entre os próximos dias 27 (sexta-feira) e 29 (sábado) cerca de 300 modelos antigos e atuais de marcas como Dodge, Chrysler e Plymouth poderão ser vistos durante o 17º Encontro Chrysler Clube do Brasil , o popular Mopar Nationals.

Entre os destaques, os participantes homenagearão dois marcos da Dodge no país – os 50 anos do Dart cupê e dos esportivos Charger e os 20 anos do fim da produção da picape Dakota .

O evento ainda terá carros muito especiais como um Dodge Hemi Challenger 1970 único no Brasil, com o icônico motor Hemi 426, então o mais potente do grupo Chrysler, o único Plymouth Road Runner Superbird de 1970 com motor Magnum 440 e câmbio manual. Entre modelos atuais, um R/T de motor HEMI 5.7 e câmbio manual, um SRT Hemi 426, com capô tipo “shaker” e ainda um Hellcat que já atingiu mais de 310 km/h também estarão presentes.

Somando os participantes que levarão os veículos, familiares, amigos e visitantes, a estimativa da organização é que cerca de 1.500 pessoas circulem pelo evento ao longo dos três dias. “O nosso encontro é, sem dúvida, um dos maiores focados nas marcas Chrysler fora dos Estados Unidos”, afirma o presidente do clube, Lincoln Gomes de Oliveira Neto.

SERVIÇO

Evento: 17º Encontro Chrysler Clube do Brasil – Mopar Nationals

Data: 27 a 29 de agosto

Local: Praça Dr. Vicente Rizzo (em frente ao hotel Majestic) – Águas de Lindoia/SP

Mais informações: [email protected]