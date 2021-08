Evento na Sesport divulga ações voltadas para o programa Agenda Mulher

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, esteve, na manhã desta quarta-feira (18), na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, para apresentar, ao lado do titular da Pasta, Júnior Abreu, as ações voltadas para a área do esporte dentro do programa Agenda Mulher. Um dos principais destaques do Agenda Mulher foi a edição 2021 do Bolsa Atleta.

O programa, que teve um investimento recorde este ano de R$ 2,2 milhões, concede um auxílio mensal para esportistas de alto rendimento, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 4 mil. Pelo segundo ano consecutivo, a seleção teve mais de 50% de mulheres entre os 141 atletas contemplados lista de selecionados.

Durante a solenidade, Jacqueline Moraes e Júnior Abreu distribuíram kits do Agenda Mulher, contendo camisa e agasalho. As esportistas que receberão o Bolsa Atleta fizeram a assinatura simbólica de adesão ao programa. A jogadora da seleção brasileira de beach soccer, Bárbara Colodetti, que é bolsista, recebeu uma bandeira do Espírito Santo. No evento, a equipe feminina de basquete em cadeira de rodas da Sesport fez uma demonstração aos presentes. O time conta também com jogadoras contempladas pelo auxílio.

Jacqueline Moraes lembrou que, durante o período que exerceu a chefia do Executivo Estadual na ocasião da missão oficial do governador Renato Casagrande em Portugal no ano de 2019, ela termo de parceria do Agenda Mulher com a Sesport.

“Hoje, nós estamos aqui apresentando esse resultado que, entre todas as bolsas, as mais acessadas são de mulheres. Tenho orgulho de ter assinado esse projeto como governadora, porque estou vendo que vocês souberam aproveitar. O esporte traz essa representatividade, traz essa energia de saber que nós tivemos muito sucesso. Tanto que essa Olimpíada de Tóquio ficou conhecida como a Olimpíada das Mulheres”, afirmou.

A vice-governadora ressaltou as atividades alusivas ao Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. “Nós, mulheres, precisamos construir um mundo sem desigualdade, com respeito e tolerância. E precisamos também construir uma nova relação de igualdade, justiça, para o novo homem e a nova mulher dessa nossa sociedade”, pontuou Jacqueline Moraes.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, falou da satisfação em apresentar as políticas públicas, desenvolvidas pela Sesport, voltadas às mulheres. “Temos nos pautado por sempre dar oportunidades iguais. Além do caso do Bolsa Atleta, no qual, pelo segundo ano seguidos, temos mais de 50% de mulheres contempladas, também temos feito isso em outros programas, como o Compete Esportivo, que paga passagens de avião a esportistas de alto rendimento, e o Chamamento Público, em que a Secretaria dá suporte financeiro para a organização de competições e eventos. É importante destacar também que é lei no Espírito Santo que as competições esportivas paguem premiações iguais para homens e mulheres”, destacou.

Também estiveram presentes na solenidade os subsecretários de Estado para Assuntos Administrativos, Lindomar Gomes, e de Esportes e Lazer, Sandro Locutor, além de cerca de 60 esportistas mulheres.

