Evento marca segundo aniversário da Secretaria das Mulheres no Parque Cultural Casa do Governador

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, recebeu, nesse domingo (09), o evento de celebração do segundo ano de existência da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM). A programação do evento, que fez alusão ao Dia Internacional das Mulheres, teve uma apresentação dos resultados do Programa Mulher Viva +, que faz parte do Estado Presente em Defesa da Vida, além da entrega simbólica de equipamentos para atuação na área.

O programa Mulher Viva + já teve um investimento superior a R$ 19 milhões até 2024, garantiu mais de 50 mil vagas em cursos de qualificação profissional, ampliando as oportunidades para mulheres conquistarem autonomia financeira e saírem de situações de vulnerabilidade.

Além disso, a rede de enfrentamento à violência atendeu mais de 20 mil mulheres, oferecendo acolhimento e suporte especializado. No total, mais de 309 mil pessoas foram impactadas pelas ações da secretaria, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a transformação social.

“Estamos aqui para fortalecer o Programa Mulher Viva +, mas também para fazer reflexões. Ainda temos uma realidade machista em nosso Estado, basta ver nossos indicadores de violência. Temos uma realidade de violência machista que não representa a modernidade do Espírito Santo. Conseguimos com todos os esforços reduzir esses índices, mas temos uma dificuldade com essa cultura em que alguns homens acham que tem a posse das mulheres”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O mandatário enfatizou que as ações do Governo do Estado são transversais e envolvem várias pastas e órgãos: “Criamos uma Companhia Independente da Polícia Militar para prevenção à violência contra a mulher, temos os Núcleos Margaridas e investimos em creches em tempo integral para que as mulheres possam trabalhar. Então, tenho plena convicção que o Estado que é referência em diversas políticas públicas, bem como na redução da violência contra as mulheres. Não vai faltar estrutura e recursos para a Secretaria das Mulheres e vamos focar na redução da violência contra o público discriminado.”

Também foi apresentado o Projeto Fortalece MulherES que tem como objetivo incentivar a criação de Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs) em todos os municípios do Espírito Santo e fomentar aqueles que já têm instituído ações voltadas para a pauta das mulheres.

“A política das mulheres não acontece só na Secretaria das Mulheres, ela acontece de forma intersetorial. Todas essas pessoas aqui se reúnem mensalmente conosco, e mensalmente o governador chama toda equipe do Estado Presente para fazer o acompanhamento dos números. Essa é a forma mais eficaz que nós temos de trazer a pauta das mulheres para a mesa do governador”, afirmou a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes.

Outro destaque da programação foi a entrega simbólica do Kit Mulher Viva + ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do Espírito Santo (CEDIMES), o primeiro entre os outros que serão entregues aos municípios que participarem dos editais publicados do projeto Fortalece MulherES. O kit, composto por um veículo 0 km, um data show e um notebook, será fundamental para apoiar as ações de proteção e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Além disso, foi anunciado o cronograma de doação do kit ao longo de 2025 e início de 2026, ampliando o alcance das políticas públicas voltadas às mulheres.

Com entrada gratuita e uma programação diversa, a iniciativa reuniu autoridades, instituições e o público em um dia voltado à valorização das mulheres e ao fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.

Além dos debates e das solenidades, a programação do evento contou com atividades culturais e de lazer, como a Feira Curva, food trucks e apresentações especiais. Os participantes puderam aproveitar uma aula de Ashtanga Yoga com Taysa Machado, a Oficina Brincarte com Natalie Mirédia, e a energia do grupo SambaJU. Para encerrar a programação com chave de ouro, a campeã do Carnaval capixaba, Independente de Boa Vista, fez uma apresentação vibrante, trazendo o espírito festivo e de celebração para o evento.

Conheça o Programa Mulher Viva +

O Programa Mulher Viva + é uma iniciativa intersetorial coordenada pela Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), em parceria com diversos órgãos do governo, incluindo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Secretarias da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades); da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); de Esportes e Lazer (Sesport), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

O programa tem como objetivo enfrentar todas as formas de violência contra meninas e mulheres e promover a igualdade de gênero, articulando políticas públicas de forma transversal e intersetorial como meio para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

