Evento marca 6 meses do massacre de Aracruz

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realiza, nesta quinta-feira (25), audiência pública com o tema “Seis meses do massacre em Aracruz – memória, reparação e cuidado”. O evento acontece a partir das 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, e contará com a presença de Daniel Cara, professor e pesquisador na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP).

O convidado coordena a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o grupo de especialistas que elaboraram o relatório “O extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil: ataques às escolas e alternativa para a ação governamental” e a cartilha “Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar” do Ministério da Educação (MEC).

A presidente da comissão, deputada Camila Valadão (Psol), destacou que a audiência será um espaço aberto, de escuta e de formulação de estratégias e políticas públicas necessárias para a prevenção da violência.

“O aumento no número de casos de violência extrema dentro das escolas, espaços de aprendizagem e de formação de vínculos, é um alerta para todos nós. O massacre em Aracruz não pode ser pensado apenas como mais um número. É fundamental uma ação transversalizada de políticas para combatermos de fato esses crimes”, avalia a parlamentar.

Audiência Pública – Seis meses do massacre em Aracruz: memória, reparação e cuidado

Data: 25/05 (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Plenário Dirceu Cardoso

Fonte: POLÍTICA ES