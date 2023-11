Evento incentiva a prática do exercício físico a filhos de militares do 4º BPM

No último sábado (25), o 4º Batalhão abriu suas portas para a equipe de voluntários do Dopaminados Kids, um projeto de incentivo à prática de exercícios físicos e brincadeiras infantis.

O evento foi idealizado com o intuito de dedicar tempo a eventos infantis, a fim de promover momentos de alegria e interação familiar, incentivando a diminuição do uso de tecnologias pelas crianças e seus responsáveis, reforçando a importância do “Brincar em família”.

Ao todo 50 crianças, filhos de policiais militares da unidade, foram contempladas pelo evento, que contou com muitas brincadeiras, interação, ensinamentos, café da tarde e, no final, entrega de kits com medalhas e alguns brindes. Além disso foram realizados sorteios de diversos brinquedos.

Este evento é muito importante para a promoção da harmonia entre sociedade civil e a Polícia Militar, bem como para o fomento do bem estar dos militares que atuam nesta importante unidade.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES