Evelyn Regly relembra experiência com fertilização in vitro

“Tudo tem o seu tempo”. Talvez esse seja o mantra de Evelyn Regly após passar por um período conturbado na tentativa de engravidar. Mãe de Lucas, de 4 anos, e de Alana, de 5 meses, a influenciadora relembrou em entrevista ao iG Delas de quando precisou remover as trompas após duas gestações ectópicas — quando o embrião se aloja e começa a se desenvolver fora da cavidade uterina. “Além de perder meus bebezinhos, eu perdi as duas chances que eu tinha de engravidar pelos meios naturais”, recorda.

No caso de Evelyn, os embriões aderiram às trompas, o tipo de gravidez ectópica mais comum. A primeira cirurgia foi aos 21 anos, e a segunda, aos 28. “Quando perdi minha segunda trompa e soube que a partir dali só poderia engravidar através de fertilização in vitro (FIV) , meu mundo caiu. Confesso que abalou demais a minha autoestima”.

Ela acredita que seria hipocrisia de sua parte dizer que nunca teve medo de não conseguir realizar o sonho de maternar, mas sabia que uma hora realizaria esse desejo. “Quando fiz a primeira FIV, eu não engravidei. O tratamento não deu certo, mas eu não me abalei. Falei pro médico: ‘Quando posso tentar de novo?’. Ele disse que no próximo ciclo, e eu respondi: ‘Então, vamboraaaa!!!’. No mês seguinte, lá estava eu tentando de novo e, para minha alegria, engravidei. Mas duas semanas depois perdi o bebê”, desabafa.

Após as tentativas malsucedidas, a influencer decidiu adiar os planos e focar na carreira. Foram três anos sem tentar, até que, em 2018, sentiu que era a hora certa para mais uma tentativa. “Eu estava confiante de que ia dar certo, e deu. Veio o Lucas na primeira tentativa de FIV”, comenta. Em agosto de 2019, nascia o seu primogênito.

A caçula veio cerca de quatro anos depois. “Resolvi esperar um pouco por causa da pandemia. Foi quando, em 2022, já com três doses da vacina, resolvi tentar engravidar novamente com a FIV. Tinha e ainda tenho embriões congelados, então foi super mais fácil para tentar”. Bingo! Alana também veio de primeira.

Por ser influenciadora, Evelyn decidiu compartilhar a sua experiência pelas redes sociais. “Resolvi contar a minha história na internet para poder ajudar outras mulheres tentantes, e isso me deu mais força ainda para continuar”, admite. “Muitas mulheres me procuraram para dizer que tinham vergonha de contar para a família que precisariam passar por um tratamento para engravidar. Tinham medo de serem julgadas”.

Autoestima pós-gravidez

Evelyn Regly teve diástase após a gestação da filha. A diástase é a separação dos músculos do reto abdominal e se dá pelo aumento do volume do abdômen , seja por gestação ou por sobrepeso. “A mãe é forte, batalhadora, pau para toda obra, mas e a mulher, onde fica? Colocar uma roupa e não se ver bonita nela, ter uma barriga de gestante sem um bebê dentro. Meu Deus, como já chorei por conta dessa diástase!”, confessa ela.

FreePik Imagem ilustra a diástase abdominal

“Mas depois que fui mãe, também aprendi a viver os processos. O meu corpo ‘deformado’ gerou duas crianças, os amores da minha vida. A prioridade hoje é amamentar. Sigo me exercitando, tendo uma alimentação saudável, mas sem pirar. Tudo tem o seu tempo, e se eu precisar operar, vai ser depois que a Alana desmamar. Não vou antecipar o desmame para cuidar do meu corpo”, acrescenta ainda.

Com dois filhos pequenos e à frente do podcast VacaCast e de sua própria linha de maquiagens, a Evelyn Regly Beauty, Evelyn conta como faz para “equilibrar os pratinhos”: “Sobrar tempo de verdade não sobra, mas eu me forço a pegar um tempinho que às vezes seria para descansar e vou treinar, fazer dança, jantar com as minhas amigas. Acho que não podemos deixar o nosso autocuidado de lado, porque uma mulher feliz é uma mãe, esposa, empresária, influenciadora (e outras funções mais) feliz”.

