Evelyn Regly curte folga com marido e filhos em MG: ‘amo a família que Deus nos deu’

A influenciadora digital e youtuber Evelyn Regly escolheu um destino tranquilo para aproveitar os dias de carnaval. Em vez da agitação das grandes festas, ela quis descansar ao lado de sua família em um Hotel Fazenda na cidade de Virgínia, em Minas Gerais.

“A melhor maneira de aproveitar o carnaval é com a família, longe da rotina acelerada e cercada pela natureza. Em Virgínia, tenho encontrado o equilíbrio perfeito entre descanso e diversão. É um refúgio maravilhoso, onde posso realmente me conectar com as pessoas que amo e recarregar as energias para o resto do ano”, conta a influencer.